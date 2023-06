Bonde brukte øyesalve på to sauer - må avlive 45 dyr

– Jeg må destruere hele sauebesetningen min, som jeg har brukt åtte år på å bygge opp med tamme, greie dyr. Jeg må begynne helt på nytt. Det er uaktuelt for meg. Da legges driften ned.

Det sier bonde Kjetil Hovde til NRK.

Det var Nationen som først skrev om saken.

Mattilsynet har stilt krav på bakgrunn av at Hovde brukte kloramfenikol-øyesalve på to søyer i 2020.

– Det er nesten tre år siden de var på inspeksjon og så dette i dyrehold-journalen min, sier Hovde.

I Mattilsynets første vedtak sto det at Hovde måtte avlive 170 dyr. Det klaget han på.

Etter at Mattilsynet har vurdert saken for andre gang, har bonden fra Lillesand nå fått krav om å avlive 45 mordyr.

– I det opprinnelige vedtaket måtte jeg slakte lam, sauer og geiter. Nå er det kun sauer født før 31. mars 2021 som må destrueres, sier Hovde.

– Fikk medisin fra dyrlegen

Hovde forteller at han fikk medisinen fra dyrlegen.

– Jeg hadde en søye som var glad i et ugress i høykarret. Hun stakk alltid hodet veldig langt inn for å få tak på det og da fikk hun tydeligvis et strå i øyet.

Ifølge bonden ble det skrevet ut to tuber med Kloramfenikol-salve.

Hovde sier denne skrives ut til 200.000 mennesker i Norge hvert år.

– Så viste det seg at dette var helt forbudt å bruke på sau.

Forstår frusterasjonen

Fungerende seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet Julie Enebo Grimstad, sier at de har stor forståelse for at håndteringen oppleves som streng og inngripende, men sier at de er nødt til å håndtere slike saker kontant.

– Kloramfenikol kan gi alvorlig blodsykdom og er mistenkt å være kreftfremkallende. Derfor er Mattilsynet strenge når vi oppdager at dette middelet er gitt ulovlig til dyr.

Stoffet har vært forbudt å bruke på dyr som skal til mat siden 1995.

– Vi kan ikke tillate at helsefarlig mat havner på markedet, sier Grimstad.

Hun forklarer at når dyr som skal inn i næringskjeden får behandling, skal medisineringen dokumenteres på individnivå, både av veterinær og dyreeier.

– Hvis dette ikke blir gjort, og vi ikke vet hvilket dyr som fikk behandling, kan det være nødvendig å avlive flere dyr enn det ene som faktisk fikk behandlingen.

Grimstad sier de har stor forståelse for at det er frustrerende at klagesaken har tatt lang tid å behandle.

– Det beklager vi. Det handler rett og slett om ressurser hos oss.





Vil anke vedtaket

I tiden etter at salve-bruken ble oppdaget, har Hovde gjentatte ganger sendt lam til slakt.

– Jeg har søkt skriftlig og fått skriftlig svar på at det er greit å slakte, frem til endelig saksavgjørelse. De har gått med på denne praksisen i tre år, men da de omsider fikk tid til å behandle søknaden får jeg ikke lov til det lenger. Det finner jeg veldig pussig, sier Hovde.

NRK har spurt Mattilsynet om Hovde burde ha fått lov til å slakte i den nevnte tidsperioden.

Det har vi ikke fått svar på.

Hovde vurderer nå om det skal tas ut stevning eller om han skal kreve endring.

– Vi kommer til å anke dette til tingretten, men må se nærmere på det i august.