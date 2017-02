Boligbrann startet på kjøkkenet

Brannvesenet melder at de har kontroll på boligbrannen som oppstod i Havoddveien i Arendal fredag ettermiddag. To personer er sendt til legevakt for sjekk etter at det brøt ut brann. Boligen er påført store skader. Årsaken til brannen er ukjent.