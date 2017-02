Bøkko: – Ikke så rå i dag

Hege Bøkko, som bor i Arendal, sier følgende etter sin 500-meter. – Jeg er ikke like rå i dag som i går. Jeg får et feilskjær i starten som gjør at jeg stuper framover. Det er en bra tid, så jeg skal ikke være misfornøyd, men jeg hadde håpet å få ut det jeg vet at jeg kan.