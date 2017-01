Det er bare tre år siden fotograf Sol Nodeland bestemte seg for å lage en bok om industrieventyret i Korsvikkilen i Kristiansand, der Sørlandets største offshorebedrifter holder hus.

Nodeland ønsket å formidle historien om hvordan offshorebedriftene har slått seg opp og oppnådd stor suksess.

Trodde boka skulle selge godt

I alt fikk hun med seg 25 bedrifter som hadde ordre på flere titalls milliarder. Hun fotograferte og intervjuet sentrale personer for å få det hun trengte til boka.

Sol Nodeland med boka «The Drilling Bay». Foto: Kai Stokkeland / NRK

Nodeland fikk høre fra folk i bransjen at hun kunne forvente å selge mange bøker.

– Jeg hadde aldri noe mål om å bli rik på denne boka, men alt lå til rette for at inntektene skulle stå i forhold til innsatsen som ble lagt ned for å lage den, sier hun.

Det gikk ikke helt som forventet.

2000 bøker igjen

Da boka med tittelen «The Drilling Bay», var nesten ferdig, kom nedturen i oljebransjen.

– Det var i siste innspurten av boka og bare noen få måneder før den skulle trykkes. Det var ganske tøft, sier hun.

Også boka om det gullkantede eventyret, ble selv rammet av krisen. Av et opplag på 3000 bøker, er det 2000 eksemplarer igjen. De står nå stuet vekk på et lager.

– Håper noen vil kjøpe de som er igjen

Selv om salget har gått dårlig, er Nodeland stolt av boka hun har laget.

– Boka er bra, noe jeg også har fått mange tilbakemeldinger om. Jeg vil selvfølgelig veldig gjerne at noen skal kjøpe de som er igjen, sier hun.

Nodeland har laget boka på eget initiativ. Hun har leid inn hjelp til både journalistisk arbeid og til oversetting av boka, som er på engelsk. Utgiftene til dette skal være dekket.

På spørsmål om hun har tjent noe på boksalget, svarer Nodeland at hun sitter igjen med et veldig beskjedent overskudd.