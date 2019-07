Blir nedringt av folk som vil ha valpene: – Det rørte oss veldig

– Jeg har vært styreleder i Dyrebeskyttelsen i 20 år, og jeg har aldri opplevd lignende. Jeg har besvart mail til langt på natt, og det kommer bare mer og mer, sier Anne-Lise Skoie Risøen.

Siden tirsdag ettermiddag, da fem valper ble funnet forlatt i et bur langs en bilvei i Vanse, har Dyrebeskyttelsen mottatt nærmere 500 henvendelser fra folk i hele landet som ønsker seg en av valpene.

Anne-Lise Skoie Risøen i Dyrebeskyttelsen sier hun aldri har opplevd så stor pågang. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Ble rørt

En av dem som har sendt inn mail er Hilde Gudbrandsgård Sveingard og hennes familie i Hallingdal. De har allerede en omplasseringshund, og ønsker å ta imot hunder som trenger et nytt hjem.

– Det rørte oss veldig. Det er bare vondt hele historien, sier hun.

Hun tror folk blir stadig mer bevisst på at det finnes bedre måter å bli kvitt dyrene på.

– Jeg tenker det er helt horribelt at noen velger å gjøre det på en sånn måte når hundene faktisk kan lide en ganske kjip død. Jeg skjønner det ikke helt, sier hun oppgitt.

Hilde Gudbrandsgård Sveingard ønsker å gi en av valpene et trygt og varig hjem. Foto: Privat

Friske og raske

Foreløpig bor valpene hos matmor Elaine Michelle Pedersen Egeland i Farsund. Hun forteller at valpene er friske og raske. De har vært hos dyrlege hvor de har fått ormekur for å få bukt med oppblåste mager.

– De er veldig aktive. De er ute og leker i hagen og holder meg våken om natten, ler hun.

Valpene i full fart hjemme hos midlertidig matmor. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Vil ha ID-merking

Dyrebeskyttelsen mener obligatorisk ID-merking av katter og hunder kunne løst problemet.

– Chipping har utrolig mye å si for dyrets rettsvern. Vi må få politikerne med når det kommer til ID-merking. Dessverre er det ofte sånn at det må skje noe dramatisk før folk reagerer, sier Skoie Risøen.

Obligatorisk ID-merking av dyr har vært debattert politisk i flere år. Senest 20. juni ble det fremmet representantforslag om obligatorisk ID-merking av hunder og katter.

Dyrebeskyttelsen har fått flere hundre henvendelser av folk som vil ta imot valpene som ble funnet forlatt langs en bilvei. Du trenger javascript for å se video. Dyrebeskyttelsen har fått flere hundre henvendelser av folk som vil ta imot valpene som ble funnet forlatt langs en bilvei.

Loven er tydelig

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier dumping av dyr er et problem og mener folk må skjerpe seg.

– Loven er tydelig på at eieren av et dyr også har ansvaret for det. Det mener jeg kommer så tydelig frem i loven at det er ingen som kan fraskrive seg det ansvaret.

Loven er ikke problemet. Problemet er de som velger å ikke følge den, sier Bollestad.

Hvorfor innføres ikke obligatorisk ID-merking av dyr?

– Siden det ligger et forslag til behandling så jeg vil ikke kommentere akkurat det. Men det er ikke bare å bare chippe en hund eller katt som er løsningen på problemet, løsningen er at eieren tar ansvar for dyret.

Politiet i Farsund etterforsker nå saken.

– Vi vet det ble lagt igjen en lapp i buret og den vil vi ha inn for å vurdere om det kan sikres noen spor ut ifra den, sier Jan Terje Aas hos Farsund og Lyngdal lensmannskontor.