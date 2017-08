Blir modell for Victoria's Secret

Supermodell Frida Asen fra Kristiansand er blitt valgt ut til å bli såkalt Victoria's Secret engel. Det betyr at hun blir modell på verdens største undertøysshow som kringkastes til 185 land. Frida Aasen er i dag toppmodell med base i New York, og har vært modell for verdens største motehus.