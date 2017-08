Blir «engel» for Victoria's Secret

Det betyr at hun blir modell på verdens største undertøysshow som kringkastes til 185 land. Frida Aasen er i dag toppmodell med base i New York, og har vært modell for verdens største motehus.

Første norske

Hun blir nå første norske kvinne som skal gå modell i Victoria's Secret Angel show.

– Dette har vært en mål lenge, og det er helt fantastisk at det har skjedd, sier Donna Ioannou, som er agenten til Frida Aasen.

22-åringen fra Kristiansand har jobbet for Victoria's Secret også i 2014, men å bli en av de såkalte englene er i en egen klasse, og blant det mest prestisjetunge man kan oppnå i modellverden.

– Kun de aller beste

– Det er kun de aller beste jentene som blir valgt ut til å bli såkalte engler. Det vil si at de går det verdensberømte Victoria's Secret Angel show, som sendes på TV i 185 land, sier Iouannou.

I år er det Shanghai som er åsted for showet.

– Dette er et av de mest prestisjefylte oppdragene en modell kan få, og det vil få stor betydning for Fridas karriere. Hun har vært aktuell som engel i flere år, men har ikke nådd helt opp. Men i år gjorde hun det, og det er fantastisk stort, sier Iouannou.

Hun oppdaget kristiansandsjenta og fikk henne inn i modellbransjen. Da var Aasen 14 år gammel, og ble stoppet av Iouannou mens hun var ute og handlet på et kjøpesenter i hjembyen.

Frida Aasen bor og jobber i New York og har vært modell for de fleste store motehusene.

– Hun kommer til å bli en superstjerne, sa Iouannou om Aasen, da hun som 17-åring prydet store plakater hos H & M. Her i det samme kjøpesenteret som Iouannou oppdaget henne tre år tidligere: