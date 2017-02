Blikra: – Dette er styrt

Ingart Blikra er fortørnet over at sentralstyret i Frp ikke rekker å se på ankene fra de som er ekskludert eller suspendert i Aust-Agder. – Dette gjøres for at Godskesen-fraksjonen ikke skal få stemme på det nye nominasjonsmøtet 11. februar, sier han.