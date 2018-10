– Jeg sluttet før nettrollene ble et fenomen. Men trusler på livet fra misfornøyde dyreeiere har jeg opplevd, sier tidligere veterinær Nina Solvang.

Etter å ha jobbet som veterinær i Kristiansand i flere år sa hun til slutt opp jobben og tok ny utdannelse. Hun gir honnør til veterinærkollega Siv Finstad, som forteller om netthetsen til NRK.

– Netthets er et stort problem. Og i en så liten bransje har man få kolleger å støtte seg på. Ofte er ulike klinikker i så sterk konkurranse at det ikke har vært en selvfølge å støtte hverandre eller be om hjelp, sier Solvang.

– Fikk ei ny kone

Ekstremt krevende kunder og flere episoder med trusler var ikke den direkte årsaken til at Solvang sluttet som dyrlege, men hun slår det fast i ettertid.

Yrket var belastende.

– Da jeg fikk hverdagen som praktiserende veterinær på avstand innså jeg hvor ekstremt sliten jeg var. Mannen min sier ofte at han fikk ei ny kone etter at jeg byttet bransje.

Solvang innrømmer at hun tidvis savner jobben som dyrlege. Hun utelukker ikke bransjen for all framtid.

– Om jeg havner tilbake i veterinærbransjen i fremtiden tror jeg det vil være i en administrativ rolle, og det ser jeg slett ikke bort fra.

BLE TRUET PÅ LIVET: Som dyrlege opplevde Nina Solvang å bli truet på livet. Det var først da hun sluttet som veterinær at hun innså hvor belastende yrket er. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Advarer studenter

– Bør unge veterinærstudenter tenke seg nøye om før de velger yrket?

– Ja, det bør de absolutt! Det er langt unna det de fleste opplever når de kommer ut i den virkelige verden, sier Solvang.

Marianne Moljord studerer ved Veterinærhøgskolen (NMBU) på Adamstuen i Oslo. Moljord sier hets og trusler som del av dyrlegers arbeidsliv ikke har vært et tema i studiene.

Hun etterlyser dette på timeplanen.

– Vi har ikke blitt forberedt på dette gjennom studiene, noe jeg mener vi burde ha blitt, sier Moljord, som er studentrepresentant i studieutvalget.

Se da NRK var med til veterinær i Søgne

Veterinærer opplever økende hets Du trenger javascript for å se video.

Moljord ønsker et større fokus på å få studenter klare for det tøffe arbeidslivet som venter en dyrlege. Dette er spesielt viktig ut ifra hvor belastende yrket er, mener hun.

– Å ta psykisk helse på alvor er veldig viktig, noe vi har stort fokus på blant oss studenter. Undersøkelser har jo vist at den psykiske helsen er dårligere blant veterinærer enn andre yrkesgrupper, noe Den norske veterinærforening har et stort fokus på, spesielt når det kommer til netthets.