Ble stoppet med «dødelige» reptiler i tilfeldig grensekontroll

– Det som er skremmende her, er jo at flere av disse er giftige og til dels dødelige hvis du skulle bli bitt av dem, sier seksjonssjef i Tolletaten i Kristiansand, Helge Breilid.

Det var 11. desember i fjor at en norsk registret bil ble stoppet av Tolletaten da den kjørte i land med Superspeed 1 i Kristiansand.

I bilen befant det seg fire personer fra Vestlandet og til sammen 22 reptiler.

Det ble funnet klapperslanger, øgler, frosker, en kneler og fire bokser med sirisser.

– Det var en helt ordinær kontroll, hvor vi ikke hadde noen forkunnskaper om at dette var en bil vi burde stoppe.

Til sammen 22 reptiler ble tatt hånd om av Mattilsynet etter beslaget ved havnen i Kristiansand. Foto: Tolletaten

Fant frosker på personene

Det var helt klart at dette var et forsøk på å smugle reptilene over grensen, forteller Breilid.

Han sier de fra tid til annen finner dyr og slanger som forsøkes å smugles over grensen, men at denne saken er noe utenom det vanlige.

– Disse dyrene kan faktisk føre til død om man er uheldig og blir bitt. Det er ikke ofte vi kommer i kontakt med giftige slanger.

Under en kroppsvisitasjon ble det også funnet frosker under klærne til en av personene.

Tolletaten sier det er skremmende at personer er villige til å smugle slike dyr inn i landet.

– Skulle vi være så uheldig at noen lar disse dyrene komme løs, så ville det kanskje medføre betydelig skade.

Disse reptilene ble funnet i en personbil i havnen i Kristiansand. Foto: Skjermdump

– Et kjempeproblem

Mange av reptilene som ble beslaglagt, befinner seg nå i Dyreparken i Kristiansand. Biolog i parken, Helene Axelsen ser svært alvorlig på saken.

– Det er et kjempeproblem at dyr blir tatt inn i landet ulovlig. Det kan være en trussel mot arter som er truet.

Hun forteller at tre av slangene de fikk inn fra beslaget var giftige. Som privatperson er det ulovlig å ha giftige slager i Norge.

– Et av beslagene var en texasklapperslange, som er veldig giftig og kan være dødelig. For å ha slike slanger må man ha kompetanse og tillatelse til det.

Mattilsynet ble koblet på og anmeldte saken til politiet. De ser også svært alvorlig på saken.

– Det er blitt lovlig å innføre 19 reptilarter til Norge, men det er veldig alvorlig at publikum innfører andre arter enn dem, forteller seksjonssjef for Mattilsynet i Agder, Gunn Kristin Osaland.

Biolog i Dyreparken Helene Axelsen sier de har fått inn et beslag med flere reptiler til parken. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

Startet med avhør

Politiadvokat i Agder politidistrikt Ole Martin Paulsen kan bekrefte at de har fått inn anmeldelsen og at fire personer er mistenkt i saken.

– Politiet driver og etterforsket dette. Vi anser dette som alvorlig, og det er også grunnen til at vi etterforsker saken videre.

Politiet har startet med avhør av de fire personene som satt i bilen.

Paulsen ønsker ikke gå videre inn på hva som har blitt sagt i avhørene de har gjort til nå.