Ble sjalu på ekskjæreste – tente på hus med to barnefamilier

Nå er 38-åringen fra Kristiansand dømt til to års fengsel for å ha tent på ekskjærestens kjellerleilighet i Søgne i Agder.

Den dømte har hatt et forhold til kvinnen i seks år, men det var slutt da hendelsen skjedde.

Ifølge dommen var motivet sjalusi.

– Ble «ustabil»

I retten fortalte kvinnen at eksen ble «ustabil» da han fikk høre at hun hadde truffet en annen.

Da han så fant og leste private samtaler mellom kvinnen og den nye mannen, skal det ha toppet seg.

To dager senere, mens eksen var påvirket av alkohol, dro han hjem til kvinnen.

I retten sa han at han ikke hadde tenkt å foreta seg noe. Men synet han fikk gjennom vinduet endret på det.

Kvinnen har fortalt at eksen sendte en melding med sangstrofen «I'm in the outside, I'm looking in.» Han skal også ha stukket en hånd gjennom et åpent stuevindu. Dette førte til at en vase falt i gulvet med et smell.

Så ringte han på døra. Det har han forklart med at han ble mer og mer frustrert og forbannet.

Prøvde å tenne på to ganger

Det hele endte med at han prøvde å tenne på i leiligheten

Etter et mislykket forsøk på å tenne på en gardin gjennom et åpent stuevindu, gjorde han et nytt forsøk på barnerommet. Det var ingen barn i rommet.

Mannen har fortalt at han tente på i cirka ti sekunder før han løp til en taxi. Da skal han ha sett at gardina tok fyr.

Paret i leiligheten har litt ulike oppfatninger om hva som skjedde etterpå, men begge skal ha sett flammer på barnerommet.

Mens mannen begynte å kaste brennende gjenstander ut av vinduet, varslet kvinnen familien i etasjen over.

Da brannvesenet kom til stedet kl. 04 om natten, var brannen slukket. Mannen hadde fått brannskader.

Kvinnens Snapchat-kart viste at den dømte hadde oppholdt seg i nærheten. Han ble pågrepet samme natt.

I avhør innrømmet han å ha vært utenfor leiligheten, men nektet enhver kjennskap til brannen. Innrømmelsen kom i tredje avhør - etter at han fikk vite at hans DNA var funnet ved vinduene.

Retten uenig med sakkyndige

De brannsakskyndige konkluderte med at brannen «ikke lett kunne ha medført tap av menneskeliv.» Begrunnelsen var at den dømte lagde lyder som gjorde at paret sto opp og oppdaget brannen.

Retten var uenig.

Den mente liv lett kunne gått med.

Ifølge brannekspertene ville det tatt fire minutter før brannen hadde spredt seg til gangen, som var eneste rømningsvei for paret.

I tillegg til dommen på to års fengsel, er mannen dømt til å betale til sammen 105.000 kroner i erstatning.