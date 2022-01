Ble sett løpende fra brann i Kristiansand

– Ingen er savnet etter brannen, selv om vi ikke har helt kontroll på hvem som var i huset da det begynte å brenne, sier innsatsleder i politiet Anders Holt.

Vitner skal ha sett 4–6 personer som tok seg ut av leiligheten da det begynte å brenne.

Politiet søkte med hund i nabolaget, og fikk raskt kontroll på tre personer som de knytter til brannen.

De ble funnet hos en nabo, og er kjørt til legevakten for sjekk.

Brannvesenet har søkt gjennom leiligheten to ganger uten funn av personer.

Både politi og brannvesen mener nå det er avklart at det ikke var andre i leiligheten, og det søkes ikke etter en fjerde person.

Brannvesenet fortsetter på stedet med å skjære seg gjennom vegger og tak for å komme til i alle hulrom for å sikre at ikke noe blusser opp igjen.

Fryktet en person var savnet

– To personer har kommet seg ut og får helsehjelp på stedet, mens en person med registret bosted på adressa er fortsatt ikke gjort rede for, sa operasjonsleder i politiet i Agder, Knut Odde ved 0830-tiden.

Nødetatene fikk melding om brannen rett etter klokka sju lørdag morgen.

Brannen skal ha startet i en leilighet i 2. etasje, og det var åpne flammer ut av vinduet da nødetatene ankom stedet.

Bygningen som inneholder en butikk og flere leiligheter ligger cirka 500 meter fra brannstasjonen i Kristiansand.

Brannen spredte seg etter hvert videre innover i bygget, men det skal ifølge politiet ikke være fare for spredning til andre bygg i området.

– Det er snakk om tre leiligheter i bygget, og tre personer med registrert bostedsadresse der, sier Odde.

Politiet på stedet er i gang med å avhøre vitner og innhente opplysninger som kan være med å kartlegge brannårsaken.