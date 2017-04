Utstyrt med rengjøringsspray i den ene hånda og en nal i den andre, er Casper Lehland i gang med dagens arbeid.

– Alle tror at det å være daglig leder innebærer at man kan lene seg tilbake og telle penger, men sånn er det ikke når man er gründer. Da blir man nødt til å ta i et tak der det trengs, sier han.

Startet eget selskap

17-åringen er daglig leder i medieselskapet Fjords Media AS, som han startet sammen med en kamerat i januar i fjor.

Han er daglig leder for Fjords Media, samtidig som han går i 2. klasse på Akademiet videregående skole i Kristiansand. Foto: Anne Wirsching

– I begynnelsen brukte vi mye tid på å finne ut akkurat hva vi skulle drive med, og hvilket selskap vi skulle bli. Vi måtte skille oss ut fra andre aktører på markedet, forteller Casper Lehland.

Ett år og noen måneder senere har selskapet, som holder til i Kristiansand, blitt en bedrift som leverer medietjenester til kunder over hele landet. Foto, video og markedsføring er hovedsatsingen.

I dag har Fjords Media AS ni faste medarbeidere, samt en rekke frilansere over hele landet.

Vennen som var med i oppstarten, har hoppet av underveis. Det har ikke Lehland tenkt å gjøre.

Å være gründer betyr hardt arbeid, men også å trø til der det trengs. Casper vasker gjerne både toaletter og vinduer i lokalene til Fjords Media. (Video: Anne Wirsching) Du trenger javascript for å se video. Å være gründer betyr hardt arbeid, men også å trø til der det trengs. Casper vasker gjerne både toaletter og vinduer i lokalene til Fjords Media. (Video: Anne Wirsching)

– Vi tjener ikke masse penger. Forventer ikke gull og grønne skoger, villaer, store yachter og mange båter, ler han.

Det er ikke det som er drivkraften for gjengen i Fjords media. De er unge, uredde og ser ingen begrensninger. Livet er å dyrke lidenskapen for film og foto.

Har hoppet på alle muligheter

Det begynte da Casper som 11-åring startet nettavisa Ungdomsnytt.no, der han selv var sjefredaktør med åtte ansatte.

Da han var 13, begynte han som frilansjournalist for Fædrelandsvennen og studentavisa KRSby.

14 år gammel fikk han prøve seg i Radio Sør. Der ble han raskt programleder og sjef for Takeoff-redaksjonen, et ungdomsprogram for de mellom 15 og 25.

Casper ble også fast programleder for nettsatsing Gamedate i 2015. Han og en elevgruppe ved Akademiet videregående skole i Kristiansand produserte gamedaten i samarbeid med NRK Sørlandet.

Ungdomsredaksjonen som laget nettserien Gamedate for NRK i 2015. Nede til venstre, programleder, Casper Lehland. Foto: Akademiet /

På veien har ungguttens engasjement og talent blitt lagt merke til. Jobben han gjorde i Radio Sør, resulterte i at han som 16-åring ble nominert til årets radiotalent i Norge under Prix Radio 2015.

Ifølge Lehland er det en genuin interesse for faget, som har ført ham dit han er i dag.

Fjords Media retter seg spesielt inn mot selskaper som har ungdom som målgruppe og markedsfører seg kun gjennom sosiale medier.

Fjords Media består av unge mennesker med en felles lidenskap for film og foto. Fra venstre: Produksjonsleder og fotograf Martin Litwicki, daglig leder Casper Lehland, prosjektleder/film Davnic Solberg og prosjektleder/foto Aleksander Ramsland. Foto: Anne Wirsching/NRK

– Det er ingen som har fortalt oss at vi må gjøre dette. Vi gjør det fordi vi elsker det, ja rett og slett lever og ånder for foto og film i sosiale medier, avslutter han.

Verden er en oase av muligheter for gjengen i Fjords Media.