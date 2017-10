Ble godkjent av Lloyd Webber – får hovedrollen i The Phantom of the Opera

Siden urpremieren i London 1986 har The Phantom of the Opera blitt sett av over 140 millioner mennesker i 30 land. Til neste år kommer den til Norge.

Det er strenge regler for å få sette opp stykket, og den verdenskjente komponisten Andrew Lloyd Webber har personlig godkjent hvem som får spille hovedrollen.

Espen Grjotheim klarte å komme gjennom nåløyet.

– Dette har jeg alltid drømt om, sier Grjotheim.

Nå er han godkjent av musikalens far.

Musikalen kommer til Folketeateret i Oslo om et år til. Foto: NRK

På scener i hele verden

The Phantom of the Opera har gått på scener over hele verden siden 80-tallet. I Oslo skal den settes opp i den gamle operaen som nå er blitt Folketeateret.

– Vi har jobbet med dette i flere år, Det har vært den store drømmen å få The Phantom of The Opera hit, sier direktør Knud Dahl.

Bak kulissene i Folketeateret er sporene mange etter den gamle operaen. Og musikalen handler om det vansirede operafantomet som bor og lever nettopp i en operabygning. Han forelsker seg i en ung, vakker sopran og er villig til å gjøre alt for henne, til og med dø.

Espen Grjotheim. Foto: NRK

– Har drømt om dette

Grjotheim hadde sin første profesjonelle jobb som 11-åring da han spilte i «Kardemommeby» or Riksteatret. Da han var 14, var han i London og så The Phantom of the Opera sammen med foreldrene.

– Jeg kjente at å synge den musikalen, må være det hippeste jeg kan gjøre noen gang. Jeg har drømt at det skal skje en eller annen gang, og nå skjer det.

Han har aldri møtt Andrew Lloyd Webber.

– Men vi sendte jo en video med opptak, og da produsenten fortalte at Lloyd Webber var fornøyd, var det stor stas.

– Hva krever rollen av deg?

– Den er kompleks og har både noe djevelsk og livsfarlig i seg. Jeg skal pille en såret sjel som er veldig følsom. Men det er også masse romantikk. Rollen har alt.

– Det er en musikalbølge nå, og du har drevet med dette hele tiden. Hvorfor er du så glad i musikal?

– Når musikaler er bra, er det en av de mest komplette kunstformer du kan få, med både dans, sang og teater. Det blir det et fantastisk helt uttrykk av det.

Fantom hjemme og i operaen

Den siste uken har vært svært spesiell for Espen Grjotheim.

Det har vært premiere på forestillingen «Store Norske» på Edderkoppen Scene, og to dager etter ble han pappa igjen for lille Sunniva.

– Du er firebarnsfar med mange jern i ilden?

– Ja, jeg kommer nettopp fra en liten bleie-seanse nå!