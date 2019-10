Gjennom de store vinduene kan Merethe Gundersen se vinterdekk og felger stablet opp etter hverandre.

Problemet er at hun ikke får tak i dem.

Dørene til bilverkstedet på Lumber i Kristiansand er låst og lyset er skrudd av.

Sånn har det vært de siste ukene. Hun har forsøkt å ringe, men det går rett til mobilsvar.

Gundersen er en av kundene som fortviler over at Båt og Bilpleie AS stengte uten forvarsel.

Hun leverte hjulene inn til dekkhotell i vår, og nå vil hun skifte tilbake. Nye dekk og felger vil koste henne opp mot 16.000 kroner.

– Jeg har betalt for dette, og nå vil jeg ha dekkene mine, sier hun oppgitt.

– Jeg skal østover i helga. Det har vært et par netter med frost, og jeg har ikke lyst til å kjøre dit på sommerdekk, sier Gundersen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

NRK har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder, uten å lykkes. NRK har også vært i kontakt med to tidligere ansatte ved bilverkstedet, som begge sier det er usikkerhet knyttet til eierskapet i bedriften.

En av de tidligere ansatte er i dialog med regnskapsfører for å prøve å åpne bedriften slik at kundene får dekkene tilbake.

Personen som er oppført som daglig leder skal ikke lenger befinne seg i Norge, etter det NRK får opplyst.

Selskapet er ikke konkurs.

– Beklagelig

Lumber AS eier bygget. Og selv om de eier bygget, kan de ikke ta seg inn i lokalene uten tillatelse fra leietaker, ifølge eiendomsdirektør Per Ivar Moen i Skeie Eiendom, som har ansvar for leieavtalene i Lumber AS.

Selskapet tok initiativ til å avslutte leieavtalen med Båt og Bilpleie AS tidligere i høst og har siden forsøkt å komme i dialog med ansvarlig driver.

– Som huseier synes vi at situasjonen er beklagelig. Vi er ikke part i saken mellom kundene og bilpleievirksomheten, men vi gjør likevel vårt for å finne en løsning, skriver Moen i en e-post til NRK.

Flere kunder har tatt kontakt med eiendomsselskapet etter å ha blitt møtt med stengte dører.

– Vi varsler dem så snart en løsning foreligger.

På utsiden av verkstedet står flere gamle dekk stablet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Må kjøpe nye dekk

Den praktiske problemstillingen i saken er hvordan kundene skal få ut dekkene, siden dørene er låst og ingen leverer ut hjulene, ifølge Forbrukerrådet.

– Dette er en utrolig kjedelig sak for forbrukerne som har hjulene sine på Båt og Bilpleie AS, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– Så lenge det ikke er åpnet konkurs, har de få alternativer utover å skaffe seg nye dekk til bruk i vintersesongen. Utgifter kan kreves dekket av verkstedet, men forbrukerne må forberede seg på at det kan bli vanskelig å få pengene tilbake.

Dersom selskapet blir begjært konkurs, vil folk sannsynligvis få hente ut vinterdekkene sine.

– Etter vårt syn trenger ikke forbrukerne være redd for at dekkene blir solgt som en del av et eventuelt oppgjør i forbindelse med konkurs, sier Iversen.