Bilkø og brann i natt

Kristiansand, kl. 22.22: To menn mistenkes for tyveri fra utested. De vises bort for resten av natten. Utestedet vil ikke anmelde tyveriet.

Kristiansand, kl. 22.39: Melding om røykutvikling fra et bygg i bydelen Lund. Brann og politi rykker ut. Det viser seg at det ikke er en brann, men i overkant godt stekt bacon, ifølge politiet. En person kjøres til legevakten for en sjekk.

Kristiansand, kl. 01.57: To personer pågripes og settes i arresten etter å ha gått løs på en tredje person. Politiet mener det fremstår som uprovosert vold. Fornærmede kjøres til legevakten for en sjekk.

Åmli, kl. 06.41: En person sjekkes for røykskader etter en brann i et uthus ved Selåsvatn. Dyr som var i uthuset reddes ut. Brannvesenet jobber for å hindre at brannen sprer seg til et hus.

Kristiansand, kl. 07.03: Kø på Varoddbrua i østlig retning etter at en bil får motorhavari. Bilberging er på vei.