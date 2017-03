Bilfører (88) meldt savnet – funnet i vrak utfor skrent

Det var ved 14 – 15-tiden onsdag at mannen skal ha satt seg i bilen for å kjøre til butikken. Ved 18-tiden var mannen fremdeles ikke kommet tilbake, noe som førte til at politiet ble varslet.

Ifølge politiet ble det igangsatt søk etter mannen ved at tjenestefolk kjørte strekningen flere ganger. Til slutt oppdaget politifolkene mannens bil omkring ti meter ned i en skrent ved Ubergsmoen i Vegårshei.

Mannen måtte klippes løs fra vraket og er nå brak til sykehus med luftambulanse.

Helsetilstanden til mannen er foreløpig ikke kjent, men ffølge politiet er han skadet.

Saken oppdateres.