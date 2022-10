Bil kjørte av veien og inn i hus

– Bilen sto inni huset og pasienten var fastklemt, forteller operasjonsleder, Ronny Aateigen Andersen, i Agder politidistrikt.

Han sier det til å begynne med var vanskelig å få mannen ut av bilen.

– Ambulanse har vært på stedet og med bistand fra tilstedeværende er pasienten tatt ut av bilen og inn i ambulanse, forteller operasjonslederen.

Bilen skal ha kjørt av veien, fortsatt over et jorde og truffet et hus.

Mannen er nå på vei til sykehus.

– Han skal kjøres et stykke før planen er at han skal tas inn i luftambulanse og flys til sykehus, forteller operasjonslederen.

Bilen kjørte over et jorde og inn i et hus. Foto: Torrey Enoksen / Lister 24

Var personer i huset

Føreren var alene i bilen og ved bevissthet.

– Pasienten var våken og kunne snakke og har tilkjennegitt smerter, forteller Aateigen Andersen.

Ellers er skadeomfanget ukjent.

Det skal ha vært personer til stede i huset da bilen krasjet. Det er foreløpig ikke meldt om andre skadde enn sjåføren.

Politiet avhører tilstedeværende og sikrer spor på stedet.

– Nå samler vi inn de opplysningene vi kan og så vil vi etterforske saken videre, forteller Aateigen Andersen.

Det er gjort midlertidig beslag av sjåførens førerkort, og det vil bli tatt blodprøve av han, skriver politiet på Twitter.