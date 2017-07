Betalte 3000 kroner for en valp hun aldri fikk

Den tiltalte er en kvinne i 20-årene fra Kristiansand. Hun skal ved flere tilfeller ha svindlet valpekjøpere for penger. Til sammen skal hun ha svindlet til seg 11 000 kroner.

– Jeg syntes det var litt rart, men gjorde det med en gang, fordi jeg tenkte at det er verdt det når jeg får valpen, sier Tone Jeanette Andersen fra Grimstad.

Hun ble bedt om å overføre 3000 kroner som et forskudd for en hundevalp, som hun fant på en annonse via finn.no. Nå er kvinnen som skulle selge henne valpen tiltalt for en rekke lovbrudd.

Forstod at noe var galt

Andersen gledet seg til å få en ny valp i hus, og sendte flere tekstmeldinger med den tiltalte kvinnen. Hun overførte pengene og fikk en dato for levering av valpene, men det tok ikke lang tid før Andersen skjønte at noe skurret.

– Da jeg spurte kvinnen om når valpene var født, sendte hun an annen dato enn det som stod i annonsen tidligere. Da begynte jeg å skjønne at noe var galt, forteller Andersen.

Ettervert sluttet kvinnen å svare på meldingene til Andersen. Da dagen hvor hun egentlig skulle få valpen kom, og det ikke var noen valp å se, gikk hun til politistasjonen og anmeldte tilfellet.

Nå håper Andersen at kvinnen får sin fortjente straff.

– Jeg ønsker jo å gi henne et skikkelig spark i «raua», men nå får det være opp til retten. Jeg håper i alle fall hun får så det svir litt, avslutter hun.

Kvinnen i 20-årene stoppet å svare Tone Jeanette Andersen på tekstmeldingene. Andersen anmeldte til slutt forholdet. Foto: Skjermdump

Forfalsket resepter

Kvinnen i 20-årene er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd.

Hun skal blant annet ha lurt en annen person til å betale 550 kroner for en vare vedkommende aldri fikk.

Kvinnen er også tiltalt for å ha prøvd å få ut reseptbelagte legemidler, med falske resepter ved tre ulike apotek.

Den ene gangen skal hun ha lykkes i få utlevert 50 Mogadon-tabletter og 100 tabletter Valium fra et apotek i Kristiansand.