Best til å inkludere i Vest-Agder

Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg, Parat Halvorsen i Flekkefjord, vant IA-prisen 2017. Lyngdal bo- og servicesenter vant IA-prisen for offentlig sektor. Prisen skal øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for inkluderende arbeidsliv.