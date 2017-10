Beredskapsstaben følger flommen



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sier at beredskapsstaben vil følge flomsituasjonen tett etter at NVEs flomvarsel ble oppgradert til nest høyeste nivå i helgen. I en pressemelding skriver de at Sørlandet er ekstra sårbare etter sist flom.