Ber Spesialenheten etterforske mulige lekkasjer i dobbeltdrapssak

Vi skal undersøke om politifolk har brutt taushetsplikten, sier kriminalsjef ved Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar. Han var etterforskningsleder, og hadde ansvaret for å uttale seg til media i dobbeltdrapssaken.

Detaljer fra avhør lot han bevisst være å dele med media, og mener de hører hjemme i hovedforhandlingen.

Få dager før rettssaken startet, brakte likevel flere medier artikler der det ble referert på detaljnivå fra avhørene med den drapstiltalte gutten.

16-åringen som drepte Tone Ilebekk og Jakob Hassan avga en detaljert forklaring i avhør. Flere av detaljene om hva som skjedde, og hva han har sagt, kom ut i media dager før rettssaken startet 19. juni. Foto: Privat

– Da er det grunn til å tro at det kan komme fra politiet, sier Kaddeberg Skaar.

Opplysningene som kom ut skadet ikke etterforskningen, som var ferdig. Men han sier det likevel er viktig å komme til bunns i om politiet selv lekker.

Kan like gjerne være politiet

Likevel er det flere andre som kan være kilder. Både politiet, forsvarere, bistandsadvokater og pårørende har tilgang på dokumentene i saken.

Politi og advokater har taushetsplikt, men pårørende kan fritt uttale seg.

Men for at en sak skal kunne anmeldes, må det være «grunn til å anta» at lekkasjer kommer fra politiet selv.

– Mener du det er grunn til å tro at politiet selv har gitt ut opplysninger?

– De har tilgang til saken, og kan like gjerne være kilder som andre. Men det er en lav terskel for å anmelde.

– Politifolk føler seg mistenkeliggjort

En viktig grunn til at Spesialenheten bes etterforske, er å eventuelt renvaske etaten:

– Politifolk føler seg mistenkeliggjort i denne saken. Og det er også noe av grunnen til at vi ber Spesialenheten se på dette, sier Kaddeberg Skaar.

Ifølge etterforskningslederen er det spesielt å anmelde lekkasjer. Hos Agder-politiet skjedde dette forrige gang i forbindelse med et drap på Hånes i 2015.

Har ikke vurdert etterforskning

Etterforskningsleder i Spesialenheten, Hanne Fauske, sier de nylig har mottatt anmeldelsen, og derfor ikke avgjort om saken blir etterforsket:

– Men vi har en lav terskel for å etterforske brudd på taushetsplikten, og vil vurdere denne saken når vi kommer lenger i prosessen.