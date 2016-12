Ber om to ukers varetekt

Politiet vil i dag be om varetektsfengsel i to uker for en 17 år gammel gutt som ble pågrepet sammen med en 15-åring etter at en bussjåfør ble slått i ansiktet og forsøkt ranet på Søm i Kristiansand torsdag. Barnevernet har tatt hånd om den 15 år gamle gutten.