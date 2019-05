Ber om frifinnelse og advarer mot justismord

Forsvarer Olav Sylte advarer lagmannsretten mot justismord. Han peker på sjubarnsmorens historikk med rus og psykiatri, og beskriver henne som «dysfunksjonell».

Den tiltalte kvinnen har ifølge rettspsykiatere flere personlighetsforstyrrelser og sterke psykoaptiske trekk.

Psykopatiske trekk Ekspandér faktaboks Psykopati er ikke lenger en egen diagnose. Det som tidligere ble omtalt som psykopati er nå delt opp i to diagnoser: dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Det anslås at omkring én til tre prosent av den norske befolkningen har dyssosial personlighetsforstyrrelse. Diagnosen er vanligst blant menn.

Personer med utpregede psykopatiske trekk forekommer i enda mindre grad, mellom en halv til én prosent.

Når sakkyndige mener en person har psykopatiske trekk anses det som en noe mer alvorlig utgave av dyssosial personlighetsforstyrrelse. Kilde: Psykologspesialist Pål Grøndahl ved SIFER, Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Sylte mener det peker i retning mot saker der personer med lignende utfordringer blir uskyldig dømt, som Thomas Quick og Fritz Moen.Kvinnen ble i tingretten dømt for å ha drept sin far i 2002 og sin ekssamboer i 2014.

Forsvareren ber om at sjubarnsmoren frifinnes. Han mener retten ikke kan utelukke at farens dødsfall var en ulykke, og at ekssamboeren tok selvmord.

– Dette er en sak der tiltalte kan ende opp i fengsel for resten av livet. Hvis man er i tvil, bør flere sakkyndige inn, sa Sylte under sin prosedyre.

– Hovedspørsmålet er om det var selvdrap eller ikke.

Aktor la mandag ned påstand om at sjubarnsmoren dømmes til samme straff som i tingretten, 21 års forvaring.

Sjubarnsmoren nekter straffskyld.

– Jeg har skrevet mye og sagt mye stygt. Men jeg har aldri drept noen, sa kvinnen høylytt i lagmannsretten forrige uke.

Forsvarer Olav Sylte ber om at den tiltalte kvinnen fra Kristiansand frifinnes. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Ikke et eneste bevis

Rettssaken mot sjubarnsmoren fra Kristiansand er historisk på flere måter, mener rettskommentator Hallgeir Oftedal. Han viser blant annet til at det er svært sjelden en undercoveragent fra politiet brukes som vitne i en rettssak.

Forsvareren mener samtalene med undercoveragenten «Anna» ikke kan brukes som bevis mot den drapsdømte sjubarnsmoren.

– Det hun sier kan tolkes i alle mulige retninger, mener forsvareren.

Forsvareren mener aktoratet ikke har tilstrekkelig bevis i ankesaken.

– Det finnes ikke et eneste bevis for at tiltalte har hatt arven som tema, sa forsvareren om det aktoratet mener er sjubarnsmorens motiv for drapet på faren.

Påtalemyndigheten mener hun drepte faren for å få ut en stor arv.

Tingretten mente det var stor fare for at kvinnen ville begå nye kriminelle handlinger. Far til hennes yngste barn er redd for livet sitt dersom hun slipper ut. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

«Bias»

Sylte mener forklaringen fra aktoratets nøkkelvitne ikke kan legges til grunn.

Vitnet har forklart at faren og tiltalte planla et drap sammen. Hun var selv redd for sin far, og gikk til politiet med vitneforklaringen først etter at han døde i 2016.

Sylte mener imidlertid at man ikke kan legge forklaringen til grunn, ettersom den avdøde kameraten var «enda mer dysfunskjonell» enn tiltalte.

– Det var ganske ekstremt. Trist. Ekstremt, sier Sylte.

Han mener også at politiet har vært partiske, hatt et «bias», under etterforskningen.

– Hva betyr bias? spurte en av fagdommerne.

– Det er et psykologisk fenomen. Man undersøker en hypotese og merker seg kun det som bekrefter hypotesen. (...) Man hopper over det som ikke stemmer med hypotesen, svarer Sylte.