Ber kommunene tredoble munnbind-bestillingene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsedirektoratet har bedt alle kommuner om å legge inn nye bestillinger på kirurgiske munnbind.

Årsaken er økt forbruk og at det kan bli utfordrende å få på plass nye.

De siste ukene har smitten økt, og flere kommuner har blitt hardt rammet.

Farsund kommune i Agder som nettopp har opplevd to store smitteutbrudd, har merket at disse har gått ut over smittevernlageret.

– Da situasjonen var uklar satte vi i verk ekstra tiltak for å beskytte ansatte og brukere. Da gikk det mer munnbind ut fra lageret, sier smittevernansvarlig i Farsund Leann Bell Martinsen.

27 av de 34 kormedlemmene i Nordvesten i Farsund ble koronasmittet i starten av november. Foto: Nordvesten

Julehandelen skaper utfordringer

Helsedirektoratet følger nøye med på situasjonen og på kommunenes tilgang på smittevernutstyr.

Grossister har også varslet at det kan bli utfordringer knyttet til transport av nytt utstyr. Det skyldes at julehandelen vil ta mye containerkapasitet.

Kommunene har derfor fått beskjed om å bestille tre ganger så mange munnbind som vises i forbrukskalkulatoren for smittevernutstyr.

Denne kan beregne behov ut fra ulike smittescenarioer, samt ved å ta hensyn til reproduksjonstallet (R).

Grafen viser samlet estimert forbruk av munnbind kommende uke fra kommunenes Altinn-rapportering. Foto: Grafikk: Kari Løberg Skår (Kilde: Helsedirektoratet)

Bell Martinsen i Farsund synes det er bra at direktoratet gir råd om smittevernutstyr. Hun sier de pleier å innrette seg etter disse.

– Vi har bestilt det de mener er nødvendig, sier hun.

Kommunen har tenkt å gjøre det denne gangen også, men så langt ligger de litt i forkant.

– Vi foretok en bestilling før vi fikk den nyeste beskjeden. Det var for øvrig i tråd med rådet som nå er gitt, sier hun.

Anna Maria Nybakk, sykepleier i hjemmetjenesten i Kristiansand, plukker med seg nødvendig smittevernutstyr på vei ut til brukerne. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Lettere å planlegge innkjøp

Arendal hadde et større smitteutbrudd for en måned siden.

Jan Øyvind Evensen er avdelingsleder for helse og omsorg i kommunen. Han sier mengden smittevernutstyr var solid da utbruddet kom.

Men utstyret, deriblant munnbind, minket raskt.

Kommunen merker også godt at nye råd og anbefalinger fra FHI og kommuneoverlegen gir umiddelbar effekt på smittevernlageret.

– Jeg synes det er fint at helsedirektoratet oppfordrer oss om å legge inn nye bestillinger. Det gjør oss i stand til å planlegge innkjøp bedre, sier Evensen.

Kommunen har nå smittevernutstyr til åtte måneders forbruk som anbefalt. I tillegg har de økt beholdningen ytterligere, opplyser Evensen.

Helsedirektoratet vurderer å skaffe munnbind via flyfrakt for å sikre nok i beredskap. Det opplyser de i et brev til kommunene.