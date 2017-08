Ber Bransdal flagge på Venneslabroa

Kommunestyrepolitiker Alexander Etsy Jensen (FrP) reagerer på at ordfører Torhild Bransdal alene vedtok at kommunen ikke skulle heise regnbueflagget. Han krever at politikerne får saken på bordet og ber ordføreren heise flagget på Venneslabroa ved sentrum.