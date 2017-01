Benestad meldte seg ut av kirken

Den profilerte motstanderen av likekjønna ekteskap, Øyvind Benestad, har meldt seg ut av Den Norske Kirke. Med 83 av totalt 112 stemmer vedtok Kirkemøtet i dag at homofile skal få gifte seg i kirka fra 1. februar. Agder-biskop Stein Reinertsen stemte til slutt for forslaget som åpner for slik vigsel.