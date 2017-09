Bekymret for spredning av gjedde

Fylkesmannen frykter at gjedde skal spre seg til Søgne- og Songdalselva etter at den er oppdaget i Stølsvannet i Vennesla. – Vi er bekymret for at gjedda skal etablere seg i lakseførende elver, sier fiskeforvalter Birgit Solberg. Les mer.