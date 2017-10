Bekreftet omkommet

En voksen mann er bekreftet omkommet etter at han ble funnet livløs i sjøen ved Store Vardøya utenfor Risør. Han var en del av et dykkerfølge på tre. Mannen er ikke fra distriktet han ble funnet, opplyser Agder politidistrikt, som fikk melding om ulykken like over klokken 12 søndag. Les mer.