Bekrefter funn av giftige stridsmidler

I Furulunden ble det funnet åtte prøverør for påvisning av kjemiske stridsmidler. Disse dukker opp fra tid til annen over hele landet. De tilhører en prøvetakingssats som var standardutrustning i tyske avdelinger under andre verdenskrig.

Den virket på den måten at røret ble satt inn i et sykkelpumpelignende apparat, knust i begge ender og luft ble pumpet gjennom røret. Dersom det var stridsgass i luften ville innholdet i røret skifte farge. Det finnes fem ulike typer prøverør for påvisning av fem ulike typer stridsgasser.

Typen som ble funnet i Furulunden er merket med en enkelt gul ring, og er for påvisning av sennepsgass. Disse inneholder små mengder av naftalen sulfokloroamid, som kan være giftig og etsende ved kontakt med hud.

