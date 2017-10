Bekrefter avskåret øre

Daglig leder Dag Sitje ved Evje dyreklinikk bekrefter at hesten som ble funnet død i Vegusdal forrige fredag hadde et avskåret øre. Han påpeker at øret sannsynligvis har blitt skåret av etter at hesten døde. Dødsårsaken er ikke kjent og vil bli sett nærmere på under obduksjon i Oslo.