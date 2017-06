Beklager utskjelling av Listhaug

Ap-politiker Gjermund Orrego Bjørndahl hevdet han ikke angret på at han kalte Frp-politiker Sylvi Listhaug for en «jævla rasistkjerring» i et Facebook-innlegg. Nå beklager han ordbruken. – Jeg innser at jeg har gått over en strek, sier politikeren.