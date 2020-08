Beitedyr døde brått – blyforgiftning trolig dødsårsaken

– Utifra prøvene som er tatt er det mest sannsynlig blyforgiftning dyrene døde av, sier lensmann Odd Holum ved Risør og Gjerstad lensmannskontor.

I dag har politiet gjort undersøkelser i terrenget der de gamle batteriene er funnet. Batteriene er beslaglagt.

– Det er bil- og traktorbatterier. Om disse er dumpa der er for tidlig å si, sier lensmannen.

Dette er i det samme området øst i Agder hvor kyr på mystisk vis har dødd. Dyrene døde brått på beite i Åmli, øst i Agder.

Totalt dreier det seg om syv kyr.

Det er funnet større batterier i terrenget. Foto: Politiet

Flere døde sauer

I Vegårshei og Tvedestrand er mer enn 20 sauer blitt funnet døde i det samme tidsrommet som kyrene ble funnet døde i Åmli.

Tidlig var det mistanke om at den giftige planten rome var årsaken til at dyrene døde brått. Men obduksjon av dyrene slo fast at dette ikke var dødsårsaken.

Foto: Leif Dalen / NRK

Bonde Inge Vaaje i Vegårshei, som har mistet både sauer og lam den siste tiden, utelukker at blyforgiftning kan være årsaken til at beitedyrene døde.

– Det er ikke batterier her i terrenget, sier han.

Bonden har hatt en biolog til å undersøke beitet der sauene gikk. Så langt er det vanskelig å slå fast hva dødsårsaken kan være, ifølge Vaaje.

– Det er mulig de har fått i seg giftig sopp, eller det kan være snakk om flått.