Bedrift tok grep for å hjelpe ansatte med dysleksi

– Det er som natt og dag. Nå er alt mye enklere, sier prosessoperatør Roald Sandal.

Han er én av rundt 50 ansatte med dysleksi i bedriften Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

Da flere ansatte valgte å fortelle bedriftsledelsen om sine lese- og skrivevansker, tok bedriften affære.

Etter tre år med målrettet arbeid, har det skjedd store endringer.

Nå blir all informasjon lest opp. Viktig tekst er forenklet og forkortet og har fått selskap av forklarende tegninger og symboler.

Prosedyrer blir laget slik at de skal være lettest mulig å forstå for ansatte med lese- og skrivevansker. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Skal være lett å si ifra

Bedriften har også jobbet med å skape en kultur der det skal være lett å si ifra om lese- og skrivevansker.

Sandal sier det har blitt helt naturlig å si ifra om slike ting.

Det har betydd mye.

– Nå som kollegene mine vet hva min utfordring er, tilbyr de å hjelpe meg, sier han.

Sandal, som har jobbet i bedriften i 21 år, ble først utredet for dysleksi da arbeidsplassen tok tak i dette. Testresultatene viser at han leser godt, men at å skrive er problematisk.

Da prosessoperatør Roald Sandal vokste opp, var det aldri snakk om at han hadde dysleksi. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Fikk ny innsikt

Direktør for HMS Harald Eik, sier arbeidet med dette har gitt ham en helt ny innsikt.

– Jeg har alltid prøvd å gjøre mitt beste, men tidligere forventet jeg kanskje ting av ansatte som de ikke var i stand til å innfri, sier han.

Forståelsen av hvilke utfordringer dyslektikere møter på arbeidsplassen, gjør at han nå skjønner hvorfor det til tider har oppstått uoverenstemmelser.

– Jeg misunner ikke HMS-ledere som ikke har denne kunnskapen, sier han.

Selv har han lagt om sine rutiner.

– Min jobb er ikke ferdig når jeg har sendt ut skriftlig informasjon til arbeiderne, men når de har forstått innholdet i det.

Målet nå å gjøre bedriften så lese- og skrivevennlig som mulig.

Direktør for HMS ved Glencore Nikkelverk, Harald Eik, sier lett forståelig informasjon er viktig med tanke på sikkerheten ved bedriften. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Helt unikt

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem, mener arbeidet bedriften har gjort, er banebrytende.

– Det skjer nok bra ting på arbeidsplasser som vi ikke kjenner til, men dette ser ut til å være helt unikt. De har tatt vanskene på alvor, laget et prosjekt av det og satset, sier hun.

Solem påpeker at slike vansker ikke bare forsvinner, men varer livet ut.

Nå håper hun flere bedrifter følger etter.

– Det at mennesker har noen utfordringer, betyr ikke at de mangler ressurser, understreker hun.

Ifølge Dysleksi Norge har mellom 5 og 10 prosent av befolkningen i Norge dysleksi.

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem, sier at det er veldig stor forskjell på hvor store vansker dyslektikere har, og at de som har store problemer med å lese, i verste fall kan havne helt utenfor arbeidslivet. Foto: Dysleksi Norge

Roser lederne

På Glencore Nikkelverk, er arbeider Sandal veldig takknemlig. Han roser både HMS-lederen og fagforeningslederen for jobben de har gjort.

– Tror du andre er enige?

– Jeg håper det, men det er jo dem som ennå holder dysleksien skjult. Vi må bare ta tiden til hjelp, sier han.