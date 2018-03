Batteriprodusent: – Skulle aldri vært solgt til bruk i e-sigarett

Tom Oskar Olsen (40) fra Vennesla pådro seg store brannskader i beinet da batteriet til e-sigaretten hans eksploderte i lomma. Han oppbevarte to oppladbare batterier løse sammen med et nøkkelknippe, noe som trolig forårsaket ulykken.

Batteriene ser ut som et forvokst AA-batteri og finnes blant annet i laptoper, barbermaskiner, elektriske tannbørster, elsykler og i Teslaer. I en Tesla er det 7000 av disse.

Olsen kjøpte batteriene av typen LG HG2 18650 som tilbehør til e-sigarett av kristiansandsfirmaet NoSmoke.no.

– De mer avanserte brukerne kjøper slike løse batterier, istedet for å bruke de som ligger fast i utstyret. De er laget for å trekke ut veldig mye strøm på kort tid, sier markedsansvarlig i NoSmoke.no, Espen Jansen.

Kristiansandsfirmaet NoSmoke er store på e-sigaretter og dampere. Batteriet selges på deres nettsider til dette formålet. Foto: Skjermdump

Til NRK sier produsenten LG Chem at denne typen batterier ikke skal brukes i e-sigaretter og dampere. Et søk på nettet viser også at utenlandske butikker som selger dem advarer mot denne bruken.

Slik så batteriene ut etter den voldsomme eksplosjonen i Olsens bukselomme. Foto: Privat

Populære blant «dampere»

Kommunikasjonsansvarlig i LG Chem i Korea, Jeff Yoo, skriver i en epost at batteriene ikke skal selges løst til privatpersoner:

«Vi hverken lager, markedsfører eller anbefaler disse batteriene til bruk i e-sigaretter eller dampe-utstyr. Våre batterier er bare ment for fabrikker og produsenter.»

Jansen hos NoSmoke.no forteller at denne typen batterier har blitt svært populære blant «dampere», og han skjønner at produsenten ikke ønsker denne bruken.

– De er vel redde for søksmål hvis noe skjer. Det er selvsagt mer risikabelt å ha slike løse batterier enn om man bruker de som ligger fast i e-sigaretten.

Likevel mener han det ene og alene er oppbevaringen som utgjør faren. De må oppbevares i eget plastfutteral.

.

Espen Jansen, ansvarlig for marked og kommunikasjon hos nettbutikken NoSmoke.no mener det er typisk at produsentene helgarderer seg i forhold til bruksområdene for å slippe eventuelle søksmål. Foto: Privat

LG advarer

LG Chem opplyser at de allerede har en advarsel på disse batteriene:

«WARNING. Battery is NOT for consumer use. … If you can see this label, do NOT use. Risk of disfiguring fire/explosion injury.»

Batteriet som eksploderte er et såkalt 18650-batteri. LG Chem har denne advarselen på batteriene, som ikke skal brukes løst. Foto: LG Chem

Selskapet har kontaktet flere leverandører for å få dem til å stanse salget av batteriet til firma som ikke følger retningslinjene gitt for produktet.

Hos NoSmoke blir de fremdeles å finne:

– Ja, selvsagt, sier Jansen.

– Er du komfortabel med å selge dem når produsenten advarer?

– Ja. Jeg er mer bekymra for at de selges steder det ikke blir opplyst om hvordan de må oppbevares. Denne ulykka var en brukerfeil.

Skadene verre enn antatt

Tom Oskar Olsen ligger på Stavanger universitetssjukehus med store brannskader. Han er allerede operert en gang, og må kanskje ha flere operasjoner.

– Skadene var mye større enn de først trodde. Det fant de ut da de begynte å skjære i det døde kjøttet, sier han.