Båtene må fjernes tidlig

Som følge av nye regler for småbåthavner i Kristiansand må båter i opplag fjernes før 10. juni. Tidligere kunne båtene ligge på land til 23. juni. – Det vil være bedre for de som ønsker å starte båtsesongen tidlig, sier leder for småbåthavnsutvalget, Sissel Mosby Nilsen.