• En båt gikk på skjær i elva Otra i Kristiansand og sank. Båten var meldt stjålet for tre dager siden.

• To personer ble sendt til sykehus etter ulykken, en av dem alvorlig skadet.

• En av de to personene er siktet for tyveri av båten.

• Det ble satt i gang en stor redningsaksjon med flere politipatruljer, ambulanser, brannbåter med dykkere og en redningsskøyte.

• Flere beboere i området skal ha hørt et høyt smell i forkant av hendelsen.

• Det er foreløpig uklart når båten vil bli hevet.

