Bastøy-fange (22) tatt etter tre uker på rømmen

– Vi tok oss inn på hotellrommet og pågrep han på en stille og rolig måte. Han ble kjørt til arresten i Kristiansand og vil bli overført til Kriminalomsorgen så fort det lar seg gjøre, sier politioverbetjent Kenneth Rafaelsen til NRK.

22-åringen ble pågrepet omkring klokken 23 torsdag kveld.

Mannen er satt i arresten i Kristiansand, og politiet undersøker nå om han har pådratt seg andre straffbare forhold mens han har vært på rømmen.

– Flere politidistrikter har vært involvert, og vi må kontakte dem for å se om det har vært hendelser. Men så vidt vi kan se per nå er det ikke snakk om alvorlige forhold, sier Rafaelsen.

Rømte i jolle

Det var natt til 15. august i år at fangen snek seg ned til Oslofjorden og tok seg over til land i ei jolle tilhørende fengselet. Rømningen ble oppdaget da fengselsbetjentene skulle foreta opptelling på morgenen.

Fangen hadde bare vært på Bastøy en snau måned før han bestemte seg for å rømme.

Siden den tid har politiet blant annet gått til væpnet aksjon på Grim i Kristiansand etter mistanke om at 22-åringen befant seg i en bolig der.

Mannen er dømt for nærmere hundre forhold, ifølge politiet. Dette gjelder blant annet vold, narkotikaforbrytelser og flere biltyverier. Nå sonet han en dom på 7,5 år som hovedmann bak en grov gruppevoldtekt av en annen mann.

«Fuck the police»

Mens han har vært på rømmen har mannen sendt flere «meldinger» til politiet. Like etter at han rømte ble Facebook-profilen hans oppdatert med et bilde av to gamle damer som holder opp en plakat med påskriften: «Fuck the police».

Politiet sier det er for tidlig å uttale seg om andre personer kan ha bidratt til å holde mannen skjult.

– Han ble pågrepet på et hotell og ingen er siktet for å ha holdt han skjult, sier Rafaelsen.

Det er svært sjelden fanger rømmer fra Bastøy. De fleste innsatte nærmer seg slutten av soningen, og skal forberede seg på et livet utenfor murene. Ifølge fengselsledelsen har man hatt rømninger hvert tredje eller fjerde år.

Av de 115 innsatte på Bastøy, er det mange som har sonet lange dommer for grov kriminalitet. Gjennomsnittlig er fangene idømt en straff på 6,5 år.

Kristiansanderen har sittet i fengsel siden 2015, og kunne søkt om prøveløslatelse tidlig i 2020. Nå får han ikke komme tilbake til lavsikkerhetsfengselet på Bastøy.