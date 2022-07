Barnevernsgutt skal ha voldtatt ansatt og holdt henne fanget i bolig

– Det er snakk om ett seksuelt overgrep som fortsatt er under etterforskning.

Det sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Episoden skal ha skjedd på en privat barnevernsinstitusjon på Sørlandet. Ifølge politiet skjedde forholdet i slutten av mars.

Gutten skal ifølge politiet være under den kriminelle lavalder.

Han etterforskes for voldtekt av en ansatt på stedet hvor han selv bodde.

Skal ha rømt til naboer

Ifølge NRKs opplysninger, skal kvinnen ha kommet seg ut av huset og søkt tilflukt hos naboer.

Hun skal bare ha vært iført undertøy. Kvinnen skal ha forklart at hun hadde blitt voldtatt og holdt fanget.

Ifølge NRKs kilder skal det ha vært et vedtak om at gutten måtte passes på av to personer.

På grunn av den pågående etterforskningen vil ikke politiet kommentere dette nå.

Gutten skal ha vært tilbake i huset samme kveld.

Hendelsen etterforskes på vanlig måte, selv om gutten er under kriminell lavalder. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

Tas hånd om av barnevernet

Gutten regnes som under den kriminelle lavalder. Men ifølge NRKs opplysninger skal hans egentlige alder være usikker.

Har politiet en sikker alder på gutten?

– Dette er en del av etterforskningen som vi ikke kan svare på nå, sier Kaddeberg Skaar.

Selv om gutten regnes som å være under kriminell lavalder, etterforskes saken på vanlig måte.

– Det er utført en rekke etterforskingsskritt i saken. Det er tatt flere politiavhør og en rekke kriminaltekniske undersøkelser. Samt hentet inn diverse journaler.

På grunn av guttens unge alder kan han ikke straffes. Politiet opplyser at det er barnevernet som står for den videre oppfølgingen.

Av hensyn til guttens og kvinnens personvern vil politiet ikke kommentere saken noe mer.

NRK har forelagt den private barnevernsinstitusjonen alle opplysninger. De vil ikke uttale seg, og viser til taushetsplikten.