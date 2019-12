Barnepsykolog om utvist firebarnsmor: – Dette er statlig omsorgssvikt

– Det er nesten ikke til å fatte at staten kan utsette barn for så mye smerte som et utvisningsvedtak innebærer, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup.

Hun jobber med traumer og sorg hos barn, og er medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg (MRU), som arbeider for å sikre grunnleggende rettigheter til sårbare grupper.

Wittrup Djup reagerer sterkt på saken om utviste Yasmin Kristensen som nå må forlate sin norske mann og de fire barna deres fra 6 til 14 år etter 19 år i Norge. Hun rømte fra Djibouti som 18-åring, og oppga Somalia som hjemland for å få asyl.

BARNEPSYKOLOG REAGERER: Dette er statlig omsorgssvikt, sier Wittrup Djup. Foto: Privat

Yasmin vant i lagmannsretten, men nylig bestemte Høyesterett å gi UDI medhold i å utvise henne. Hun får også et innreiseforbud til Norge og Schengen-området på to år.

– To år er lang tid i barns liv. Klart at barna vil bli skadelidende. Alt fra bursdager til omgangssyke skal disse fire barna nå erfare uten at mamma er der for å verken feire dem, trøste dem eller være nær dem.

Hun mener barna ikke tas hensyn til:

– Det vil være en enorm belastning for dem å måtte se mor reise, se far sitte igjen, og se sine søsken i sorg. Dette er statlig omsorgssvikt, sier Wittrup Djup.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr har sagt til NRK at han støtter dommen fra Høyesterett, og at det ikke skal være mulig å lyve seg inn i landet.

– Da undergraver vi hele asylinstituttet, sier han.

TØFFE DAGER: – Jeg kan aldri gi mammas omsorg. Det savnet etter mor kan jeg aldri erstatte, sier Rolf Erik. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Mamma skal på ferietur

I Lyngdal forsøker familien Kristensen å forberede seg på jula. Eldstemann på 14 får med seg alt, forteller pappa Rolf Erik.

– Men vi har ikke hatt hjerte til å fortelle tvillingguttene på 10 hele sannheten. Minstejenta på seks tror bare mamma skal på en ferietur.

Han forstår ikke dommen fra Høyesterett, som begrunner utvisningen med at det ikke vil være en «uvanlig stor belastning» for barna at mamma må dra bort i to år:

– Jeg lurer bare på hva som må til for at det skal være en uvanlig stor belastning? Skal de ødelegge ungene først, og så skal hun kanskje få komme tilbake?

KJEMPET I FLERE ÅR: Yasmin og Rolf Erik Kristensen fra noen år tilbake. Hun fikk inndradd statsborgerskapet i 2015, og har i årevis kjempet mot UDI. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Jobber 150 prosent

Om to år kan de søke om familiegjenforening, men det er ikke gitt at Yasmin får komme tilbake til barna, og mannen hun har vært gift med i femten år.

– Det er strenge krav til inntekt hos forsørger. Jeg har jobbet 150 prosent de siste årene for å få det til å gå rundt etter at Yasmin ikke lenger fikk lov å jobbe for tre år siden.

FORELSKET: Yasmin og Rolf Erik giftet seg for femten år siden. Foto: Privat

Han bekymrer seg for å ikke tjene nok til at Yasmin får komme tilbake, og i tillegg frykter han det også vil gå mer enn to år:

– Søknaden tar gjerne ett år å behandle.

Han sier dagene nå er tøffe.

– Det er forferdelig å se hvordan den du elsker blir til de grader nedbrutt. Hun har ikke livsmot lenger. Det som holder henne oppe, er å være sammen med ungene, de betyr absolutt alt for henne.

Nye regler

Norge har i dag ingen andre sanksjonsformer enn utvisning, men Stortinget bestemte for halvannet år siden at regjeringen skulle komme med forslag til andre reaksjonsformer.

SV har anklaget regjeringen for å somle. Kallmyr hevder forslaget kommer på høring i løper av få dager.

INGEN NÅDE: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr sier forslag til nye reaksjonsformer i slike saker kommer i løpet av dager. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Barnepsykologen mener nye regler haster, og trekker spesielt frem at det må innføres foreldelsesfrist:

– Mor løy for 19 år siden, lenge før hun engang ble mor.

Stipendiat Mona Martnes har undersøkt dommer med utvisninger fra Norge, blant dem saken om Yasmin. Ifølge FNs barnekonvensjon skal barnets beste være en grunnleggende hensyn i saker som berører barn.

– Jeg tror mange saker ville hatt et annet utfall dersom retten hadde tatt hensyn til barnas beste, sier Martnes.

Kontakt via internett

Høyesterett skriver at barna kan holde kontakten med mor ved hjelp av telefon, internett og besøk i ferier. Dette reagerer psykologen på:

– Barn trenger ikke først og fremst å «holde kontakten» med sine omsorgspersoner. De trenger nærhet i deres hverdag.

Familien Kristensens håp er at saken blir tatt opp i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Rolf Erik vet ikke hvordan det skal gå om Yasmin må dra:

– Jeg kan aldri gi mammas omsorg. Det savnet etter mor kan jeg aldri erstatte.