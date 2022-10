Anja Lee, overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS)

– Det er problematisk at politikerne velger å starte med det som skal være et supplement framfor å bygge opp grunnmuren i tjenesten i hele landet. Det er også problematisk at de velger å ignorere råd fra fagfolk og brukerrepresentanter. Det viser manglende respekt for det arbeidet som er gjort.

Anja Lee er fagansvarlig for regionalt barnepalliativt team i Helse Sør-Øst og leder interessegruppa for barnepalliasjon i Barnelegeforeningen.