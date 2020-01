– Dette er et tragisk eksempel på at det er nødvendig å kunne bruke mer skjønn i slike saker, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Yasmin Kristensen fra Lyngdal blir kasta ut av landet etter 19 år fordi hun løy om sitt opprinnelsesland da hun kom til Norge som 18-åring. I stedet for å si at hun var fra Djibouti, oppga hun Somalia. Hun sier hun rømte fra tvangsekteskap.

Firebarnsmoren har pakket klar koffertene til henne og barna. – Jeg kommer aldri til å forlate mine barn, sier hun. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Hun må forlate sin norske mann Rolf Erik og deres fire barn fra seks til fjorten år. Yasmin er utvist i to år, har innreiseforbud og har ikke lov å oppholde seg i et Schengen-land.

– En ting er å mene at det skal være en restriktiv innvandringspolitikk, men dette blir for firkanta, sier Ropstad.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer på Yasmin-saken. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kreves for 300.000

Statsråden har ikke ønsket å uttale seg i saken tidligere. Han gjør det etter at NRKs sak om at Nav nå i tillegg krever Yasmin for 300.000 kroner for tidligere utbetalte ytelser.

Dette gjelder blant annet barnetrygd, foreldrepenger og kontantstøtte.

Nav har tatt pant i eneboligen til familien.

– Det føles som at de sparker oss når vi ligger nede. Hun har betalt skatt og jobbet, sier mannen Rolf Erik.

Ropstad reagerer:

– Hvorfor skal barnetrygd kreves tilbake når far og barna er norske statsborgere?

Nav har tatt pant i familiens enebolig. Yasmin Kristensen kreves for 300.000, blant annet for utbetalt barnetrygd. Foto: NRK

I vedtaket fra Nav står det at faren til barna kan søke om å få tilbakebetalt barnetrygda i ettertid.

Koffertene til barna er pakket

NRK møter familien hjemme i Lyngdal. Hun har pakket klar koffertene til henne og barna.

– Jeg kommer aldri til å forlate mine barn.

De forsøker nå å få saken opp i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men vet ikke når eller om Yasmin blir henta.

Yasmin og Rolf Erik traff hverandre i ikke lenge etter at hun kom til Norge. De har fire barn sammen. Foto: Privat

Rolf Erik sier det er uaktuelt å la mamma dra alene:

– Vi står samlet. Hvis hun må reise, drar vi alle.

Han forstår ikke hvordan familien kan straffes så hardt.

– Jeg tenker veldig på jenta mi på seks år hvordan det skal gå med henne i et land som Djibouti, sier Yasmin.

– Høyesterett mener dere kan ha kontakt på Skype?

– Jeg skjønner ikke hvem som sitter og bestemmer sånt, men du kan ikke si noe sånt. Det er ikke menneskelig. Jeg trodde vi hadde et helt annet menneskesyn, sier Rolf Erik.

Nye regler drøyer

Justisminister Jøran Kallmyr har tidligere sagt at han støtter utvisningen av Yasmin, og at man ikke kan akseptere juks.

Nå går Ropstad (KrF) ut mot sin egen regjeringskollega:

– Og her bør Ap, Sp, H og Frp også mene at andre hensyn må kunne spille inn.

Det er ingen foreldelsesfrist i saker som gjelder oppholdstillatelse. Det er heller ingen andre straffereaksjoner enn utvisning.

I 2017 påla Stortinget regjeringen å utarbeide alternative straffereaksjoner, som fengsel, samfunnsstraff eller bøter. Justisministeren sa til NRK i midten av desember at forslaget skulle sendes på høring før jul. Det har ikke skjedd.

– Når det gjelder høringen arbeides det med den, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet i en SMS til NRK.