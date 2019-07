Barn påkjørt i Dyreparken

– To små barn er involvert, begge er kjørt til sykehus. Den yngste er alvorlig skadet, og er sendt til sykehus med luftambulanse, sier Dyreparkens administrerende direktør Per Arnstein Aamot.

De to barna er tre og seks år gamle. Det yngste barnet var bevisst da det ble fløyet til sykehus. Det eldste barnet skal fremstå som uskadd.

Det var et av Dyreparkens elektriske kjøretøy som var involvert i ulykken, og direktøren sier at det blir behandlet som et arbeidsuhell.

– Vi er først og fremst opptatt av hvordan det går med barna og deres pårørende. De ansatte har selvfølgelig også hatt en traumatisk opplevelse, sier Aamot.

Dyreparkens administrerende direktør Per Arnstein Aamot. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Politiets krimteknikere er på stedet

– Vi har kartlagt hendelsesforløpet med vitneavhør på stedet. Teknikere tar bilder for å få kartlagt hendelsesforløpet, sier politiets innsatsleder Stian Pauschert.

Han sier politiet har god oversikt over hendelsesforløpet. Vitner har sett selve hendelsen.

Politiets innsatsleder Stian Pauschert. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Arbeidstilsynet er varslet

Arbeidstilsynet er varslet, og det er opprettet et senter for de involverte.

Nødetatene rykket ut da de fikk melding om at et barn var påkjørt ved Abra Havn i Dyreparken.

Politiets krimteknikere er på stedet Foto: Thomas Sommerset / NRK

Klokken 11.03 meldte politiet at en person er fraktet til sykehus med luftambulanse.

Påkjørselen har skjedd inne i selve parken. Det er mye folk i parken fredag.