Barn omkom etter ulykke i barnehage

– Vi er dypt berørte av informasjonen om at et barn er gått bort etter en hendelse i Sunde barnehage i Farsund i ettermiddag. Våre tanker går til pårørende, skriver kommunen i en pressemelding.

Hendelsen skjedde i Sunde barnehage i Farsund i Agder rett etter klokka 13.00. Dette er en kommunal barnehage med rundt 80 barn.

Mulig fallulykke

Politi og ambulanse rykket onsdag ettermiddag ut til melding om en mulig fallulykke fra lav høyde. Barnehageansatte og helsepersonell utførte livreddende helsehjelp på stedet, og jenta i fire-fem-årsalderen ble fraktet med luftambulanse til sykehuset i Kristiansand.

Foreldrene ble kontaktet like etter ulykken.

Politiet har rutinemessig opprettet sak og gjør nødvendige undersøkelser på stedet. De opplyser at det ikke finnes informasjon i saken per nå som tilsier at det har skjedd noe straffbart, skriver kommunen på sine nettsider.

– Dødsårsaken er ikke kjent, ifølge meldingen.

Politiet mener det enten er tale om en ulykke, eller at dødsfallet har en medisinsk årsak.

Ulykken skjedde onsdag ettermiddag. Foto: Marius Kalleberg Mydland

Opprettet kriseteam

Kriseledelsen i Farsund kommune er satt, og det et etablert psykososialt kriseteam for å ivareta foreldre og ansatte i barnehagen.

– Vi aktiverte kommunens kriseteam raskt etter ulykken. En av de ansatte der var med i ambulansehelikopteret, sier ordfører Arnt Abrahamsen.

– Nå i kveld har vi tilbud om en samling for de ansatte i barnehagen og tilbud om hjelp til foreldre til de andre barna i barnhagen, sier Abrahamsen.

Han sier at kommunen, barnehageledelsen og sognepresten følger opp de ansatte tett.

Kriseledelsen skal ha et nytt møte klokken 21 omsdag kveld.

Innsatsleder på stedet Arnt Helge Dragland opplyste til NRK i ettermiddag at barnet skal ha falt.

– Fallet førte til såpass store komplikasjoner at det måtte utføres hjerte – og lungeredning. Barnet er fraktet med luftambulanse til sykehuset i Kristiansand, sa Dragland.

Ulykken skal ha skjedd i en barnehage i Farsund i Agder.

Hentet barna sine

Foresatte til de andre barna i barnehagen ble bedt om å hente barna sine etter ulykken.

Ordføreren sier lokalsamfunnet er sterkt preget av ulykken.

– Dette berører veldig mange. Det er noe man ikke tror kan skje, så plutselig skjer det.