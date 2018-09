Barn involvert i ulykke på E39

En bil på vei vestover skal ha mistet grepet i en sving, kommet over i motsatt kjørefelt, og truffet en møtende personbil.

I den ene bilen satt det to voksne og to barn, i den andre satt det to voksne.

Ingen alvorlig skadet

En person har trolig brudd i en arm. Øvrige personer blir beskrevet som lettere skadd, opplyser politiet. Alle de involverte er kjørt til legevakt for sjekk.

Ambulansehelikopteret kom raskt til ulykkestedet, men tok ikke med seg noen av de involverte. Foto: Ronny Blix

Veien åpen

Ulykken skjedde like over klokken 19 lørdag kveld.

Veien var stengt i begge retninger i nesten halvannen time. Like før klokken 20.30 åpnet veien igjen.