Barn fant bombe på badestrand

– Barna mine skjønte ikke helt hva som skjedde. De trodde først de hadde gravet opp en ubåt, men da jeg kom så jeg jo at den var langt mindre enn et sånt skip, forklarer Anita Bryne som var på familietur på standen.

Flybombe

Dette er flybomben som barna fant. Foto: Anita Bryne / PRIVAT

Bryne oppdage det hun beskriver som «en rusten dings» da hennes yngste sønn maste om å låne mobilen hennes fordi han ønsket å ta bilde av noe spennende han hadde gravet opp.

– Jeg hadde jo aldri sett en mine før, men jeg syntes det kunne ligne en slik. Så jeg ringte politiet. Etter at jeg hadde sendt bilde til dem opplyste de meg om at det var en flybombe.

Bomben ble funnet på en populær strand. Foto: Elias Havaas

– Hittil har vi tatt bilder og sendt inn til operasjonssentralen, så skal de ta en vurdering der, opplyser politiets innsatsleder Kim Eivind Netland til lokalavisen Lister 24.

Politiet ba familien trekke unna bomben, da de ikke visste om den var farlig. Det vet de enda ikke.

Politiet kom for å sperre av området. Foto: Anita Bryne / PRIVAT

Kan være flere bomber der

– Politiet som var på området kunne ikke fortelle oss om den var farlig eller ikke, så de innkalte et bombe-team. Politiet sperret også av området.

Hun sier politiet på stedet sa at de skal gå over området med metalldetektor for å sjekke om det er flere potensielt farlige gjenstander begravet under sanden.

Politiet ønsker ikke at folk skal nærme seg området. Foto: Elias Havaas

– Jeg syns det var ekkelt. Man vet jo aldri hva som skjer med sånne ting. Plutselig kunne det ha smelt. Det er ekkelt at det kan ligge flere der.

Barna i familien skal ha syns det hele var mer stas enn skremmende. Bryne deler ikke den oppfatningen, men hun ikke redd for å la barna leke i området.

– Vi har bodd her i 18 år og barna har lekt på stranda i ti år, så jeg kan ikke bli redd. Vi bor jo på en kyststrekning der det har vært mange båter og mye krig, så det dukker sikkert opp noe i ny og ne.