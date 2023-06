Barn døde etter ulykke i barnehage

Et barn døde etter en mulig fallulykke i Sunde barnehage i Farsund i ettermiddag. Barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus og ble erklært død. – Vi er dypt berørte av informasjonen om at et barn er gått bort etter en hendelse i Sunde barnehage i Farsund onsdag ettermiddag. Våre tanker går til pårørende, skriver Farsund kommune på sine nettsider.