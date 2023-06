Problemet oppsto rundt 14.30, bekrefter kommunikasjonssjef for BankID, Hege Steinsland.

Klokken 16.25 ser det ut til at BankID er oppe å går igjen, i følge deres egne nettsider.

De anslår at rundt halvparten av alle som har prøvd å logge inn med sin BankID ble berørt.

Vente og prøve på nytt

Flere som har prøvd å logge inn med sin BankID har fått feilmelding i retur mandag ettermiddag.

Steinsland ba folk som skulle logge inn vente litt før de prøver igjen.

– Har man dårlig tid er det bare å prøve så kan de gå. Vi jobber med å fikse problemet så raskt vi kan, sier hun.

I driftsmeldingen står det at alle BankID sine tjenester er for tiden utilgjengelig og at de ikke har noe estimat på når det blir fikset.

BankID på mobil er delvis utilgjengelig for både for Telefon, Telia, Ice, ifølge BankID sine nettsider. Innlogging med kodebrikker er også delvis utilgjengelig .