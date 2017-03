Banka opp gravid kjæreste så hun ble innlagt med intravenøst

En 31 år gammel mann i Kristiansand er dømt for grov mishandling av sin samboer.

Kvinnen (25) fortalte i retten at de var svært forelsket og sammen hele tiden etter at de møtte hverandre senhøstes 2014. Men allerede på deres første utenlandstur i desember samme år, begynte volden.

Ifølge dommen har det vært så mange episoder frem til det endelige bruddet i januar i år, at kvinnen har problemer med å skille dem fra hverandre. Dommen lyder:

«Tiltalte har vært beregnende ved å slå med flat hånd i ansiktet for å unngå synlige skader, mens han slo med knyttet hånd andre steder på kroppen.»

Fant frem sminke før danskebåten

I januar 2015 dro de igjen på tur. Denne gangen i bil til en europeisk storby.

Fornærmede ble beskyldt for å kikke på en mann i hotellobbyen, og oppe på hotellrommet begynte volden. 31-åringen holdt det gående hele natta, og kvinnen har forklart at hun «så ikke ut i ansiktet» neste dag.

Hele veien i bilen til Norge ble kvinnen slått, lugget og fikk dunket hodet i bilvinduet. Da de kom til danskebåten, fant mannen frem sminkesakene, og ba henne sminke seg for å dekke over gråt og merker før de gikk på båten.

Krevde å få «snapper» for å kontrollere

Det var et mønster at kvinnen stadig måtte sende «snapper» hvor hun filmet for å bekrefte hvor hun var, og at hun ikke hadde besøk.

I februar 2015 ble kvinnen gravid. Hun fikk ikke forlate leiligheten. Da hun åpnet døra da tiltale kom hjem fra jobb, istedet for å vente inne i leiligheten, ble hun så kraftig banka opp at hun måtte innlegges med intravenøs behandling.

Lille julaften 2015 hadde han slått henne så stygt at hun ikke kunne besøke familien sin julaften i frykt for å vise blåmerkene. Dagen før nyttårsaften tilkalte naboer politiet, og mannen ble pågrepet.

«Han tok kvelertak på henne så hun trodde "øynene skulle hoppe ut av hodet" og at hun skulle dø. Videre dro han henne rundt i leiligheten etter håret slik at masse hår løsnet. Han la hele vekten sin oppå henne, spyttet henne i ansiktet og slo henne i ansiktet og bakhodet. Fornærmede skrek etter hjelp og var så redd at hun tisset på seg.»

Ble sammen igjen

Etter episoden ble han fengslet, og fikk besøksforbud. Dette ble opphevet våren 2016 etter ønske fra kvinnen. Hun hadde nå begynt å våge seg ut blant folk igjen, og traff tiltalte på byen. De ble raskt et par igjen.

Det første slaget kom uforvarende på høsten da fornærmede kom ut av badet. Det var så hardt at hun sank sammen på gulvet.

Mannen er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, og til å betale kvinnen 90.000 kroner i erstatning.