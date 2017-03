Ballongnekt kan bli utsett

Stian Storbukås, leiar for by- og miljøutvalet i Kristiansand, opnar for å utsette eit forbod mot sal av gassballongar 17. mai til neste år, skriv Fædrelandsvennen. Speidaren på Flekkerøy kan blant anna tape 20 000 kroner på forbodet.